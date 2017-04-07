想見失散21年的母親 警1天內完成超級任務

2017-04-07 16:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］21歲羅姓男子6日晚間10點多，獨自到八德警分局大安派出所，他告當時負責備勤的警員張健達，他想找21年未見面的媽媽，他只有媽媽的名字及年紀，希望員警能幫幫忙，警方根據羅男提供的姓名比對戶役政系統，過濾出住在轄內的41歲黃姓婦人，副所長林嘉衡、警員金樹山到該處查訪，幸運在一天內就找到黃婦，黃婦由弟弟陪同下在派出所與兒子團圓。

黃婦透過員警轉述兒子在找她，又驚又喜又有點惶恐，她說，當年與丈夫發生爭執，不得已才選擇離開家，離家那年兒子才7個月大，她真的萬般不捨卻又不想再見到丈夫，警方向黃婦解釋與安撫下，黃婦在弟弟陪同下到派出所與兒子見面，看到印象中仍抱在懷裡的兒子，如今已經長大成人，黃婦淚眼婆娑與兒子相認。

黃婦說，這21年以來把對兒子的思念都深埋在心裡，床頭還放著兒子的照片，從來沒有把他忘記；羅男也感謝警方協助，讓他見到失散21年的媽媽。