3顆小藥丸！ 吸毒慣犯逃不過警鷹眼被逮

2017-04-07 16:13

〔記者陳薏云／新北報導〕3顆藥丸漏餡！新北市新店區一名25歲邱姓男子，5日早上7時許，獨自站在新店區安民街上，巡邏警見其行跡詭異上前盤查，邱男一開始向警方裝傻，卻在他身上查獲3顆小藥丸，眼尖警一看就知道是二級毒品搖頭丸，訊後將邱男依毒品罪嫌送辦。

警方調查，邱男有毒品、竊盜前科，平常就有在食用搖頭丸，為該區毒品人口，5日一大早，就在安民街的超商前徘徊，被巡邏員警發現，警方上前盤查發現邱男支吾其詞，並在其身上找到3顆藥丸，初步檢驗呈二級毒品搖頭丸陽性反應，毛重0.41公克，邱嫌才坦承施用毒品，訊後依毒品罪嫌移送。

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