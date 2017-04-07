警勸導違規行人 持槍男心虛回：「我今天沒帶毒品」

2017-04-07 16:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名36歲的廖姓男子昨晚7時許違規穿越五股區四維路與國道路口，巡邏員警行經勸導，不料廖男竟不斷發抖，一聽警方要他出示證件，竟嚇得直說：「我今天沒帶毒品在身上」，隨後轉身就跑，手還伸進背包內，警方擔心廖男拿出武器，立即熊抱控制行動，查看後驚見廖男握著一把上膛手槍，趕緊將他壓制，帶回偵訊。

警方調查，廖男僅有公危前科，未曾因毒品案件遭逮，昨晚遭警方盤查時，不斷用手護著背包上方夾層，形跡相當可疑，員警要求查看背包內部時，廖男更轉身逃逸，甚至企圖掏槍與警方駁火，所幸當場被員警壓制。

警方表示，從廖男背包中起出一把改造手槍，彈夾內已裝填6顆子彈，初步檢視具有殺傷力，可正常擊發，訊後今天上午依槍砲罪嫌將廖男移送法辦。

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