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「Q毛萬」偕友人夜翻動物園 動物園研究提告中

2017-04-07  16:08

〔記者邱俊福／台北報導〕饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在影音網站Youtube上傳一段影片名為「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」，內容為其與二名友人夜翻動物園，甚至拿手電筒照射動物事件，今天上午動物園駐警隊長先向警方備案，待園長研究後再正式提告。

北市警文山一分局指南派出所今天上午獲悉該事件後，主動聯繫木柵動物園，動物園駐警隊長先行到派出所備案，並說明對於該行為是否涉及侵入住宅或者野生動物保育法，將由園長研究後，再決定是否正式提告。

警方說，等動物園正式提告後，才會根據告訴內容，發通知書請相關涉案人到案說明，進一步釐清案情。

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  • 饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在影音網站Youtube上傳一段影片名為「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」（圖擷取自Youtube）

    饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在影音網站Youtube上傳一段影片名為「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」（圖擷取自Youtube）

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