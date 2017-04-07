台東公車到不了的部落 擬推需求反應式服務
2017-04-07 16:15
［記者王秀亭／台東報導］台東幅遠狹長，仍有許多偏鄉部落沒有大眾運輸工具，交通部將與台東縣政府推動「需求反應式運輸服務（DRTS）」，補足公車無法抵達的最後一哩路，縣府觀旅處表示，達仁鄉安朔村、延平鄉紅葉村為試辦點，已進入招標程序。
交通部為加速交通安全及公共運輸服務的推動，將在六都及花東展開「交安與公運」巡迴座談會，首場座談會今天在台東舉行，針對台東公共運輸服務部分，交通部次長范植谷表示，台東存在公共運輸使用率低、偏鄉公共運輸服務不足，平日通勤通學及假日觀光運輸需求差異大等問題。
至於偏鄉的公共運輸，范植谷指出，將以DRTS彌補，以南迴線為例，公車雖有開到達仁鄉，仍有無法到達的部落，這最後一哩就用計程車或用其他多元化的車輛，協助老人就醫、小孩就學。
縣府觀旅處副處長王國政表示，南迴線以達仁鄉安朔村、縱谷線以延平鄉紅葉村為試辦點，計畫與計程車隊合作辦理，不過，地方民眾希望可採不定班次，縣內計程車隊多集中台東市區，往返偏鄉成本高，影響廠商投標意願，針對困難點，會再討論修正。
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