| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵自強號撞死行人 北湖至湖口單線通行
 首頁 > 社會

餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治

2017-04-07  15:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲的林姓男子與73歲陳姓老翁是樓上、樓下鄰居關係，兩人因林男餵養流浪貓，造成環境髒亂起口角，雙方發生拉扯衝突，林男將陳翁推倒並壓制在地，陳翁起身後不到30秒又倒地，送醫不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴林男。

住在樓上的林男，常從樓上垂釣貓食到一樓，餵養流浪貓，造成1樓環境髒亂，讓住在1樓的陳翁不滿，去年9月7日上午9時許，兩人在樓下碰到，雙方為此事起爭執，一氣之下，陳翁隨意拿起路邊竹竿作勢攻擊，林男欲搶下竹竿，兩人發生拉扯，林男將陳翁推倒並壓制在地，3位鄰居看到紛紛上前將陳翁扶起，沒想到陳翁起身後沒多久，旋即又倒地昏迷不醒，送醫急救後，翌日晚間7時許不治。

庭訊時，林男認為是正當防衛，否認犯行，但法醫解剖報告指出，陳翁因頭部鈍傷導致顱內出血、腦疝脫，致中樞神經性休克死亡，加上雙方均不願和解，因此今將林男起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害致死罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.