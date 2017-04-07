餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治

2017-04-07 15:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲的林姓男子與73歲陳姓老翁是樓上、樓下鄰居關係，兩人因林男餵養流浪貓，造成環境髒亂起口角，雙方發生拉扯衝突，林男將陳翁推倒並壓制在地，陳翁起身後不到30秒又倒地，送醫不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴林男。

住在樓上的林男，常從樓上垂釣貓食到一樓，餵養流浪貓，造成1樓環境髒亂，讓住在1樓的陳翁不滿，去年9月7日上午9時許，兩人在樓下碰到，雙方為此事起爭執，一氣之下，陳翁隨意拿起路邊竹竿作勢攻擊，林男欲搶下竹竿，兩人發生拉扯，林男將陳翁推倒並壓制在地，3位鄰居看到紛紛上前將陳翁扶起，沒想到陳翁起身後沒多久，旋即又倒地昏迷不醒，送醫急救後，翌日晚間7時許不治。

庭訊時，林男認為是正當防衛，否認犯行，但法醫解剖報告指出，陳翁因頭部鈍傷導致顱內出血、腦疝脫，致中樞神經性休克死亡，加上雙方均不願和解，因此今將林男起訴。