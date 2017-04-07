台鐵自強號撞死行人 北湖至湖口單線通行

2017-04-07 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵133次南港開往潮州的普悠瑪自強號，於今日下午3時25分，在新竹北湖站至湖口站之間撞死1名路人，目前僅以西線單線行車，鐵路警察已前往處理。

台鐵指出，自強號發生事故後，已進行播音來服務旅客，東線交通暫時中斷，目前列車行經該處都是單線通行。