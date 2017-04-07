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329年金改革團體違法違序 查出11人涉案已有5人送辦

2017-04-07  16:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣警消聯盟及監督年金改革行動聯盟等團體，3月29日在中山南路、徐州路及北平東路等辦理集會活動，現場民眾分別於立法院、行政院周圍路段破壞阻材，並與警方發生推擠衝突，案經台北市警局檢視蒐證畫面，前警政署三線三星督察室主任耿繼文等11人，涉嫌違反社維法或集會遊行法，將依分別移請台北地檢署偵處。

警方表示，29日下午2時31分，謝姓男子等8人涉嫌於青島東路、鎮江街口推擠警方，闖入鎮江街與警方對峙，其中繆姓、劉姓等2人趁隙攀牆進入立法院，旋遭保六總隊員警管束；李姓男子則於2時58分率眾破壞中山南路、青島東路口阻材及推擠警方。

官拜3線3星的前警政署督察室主任耿繼文等2人於宣傳車上以麥克風鼓動群眾在中山南路、忠孝東路口就地靜坐、表達訴求，經本分局舉牌警告、命令解散。

中正一分局已於3月31日通知傳辦謝姓男子等4人到案、4月5日傳辦劉姓男子到案，其他嫌疑人將陸續通知到案說明，將一併依社會秩序維護法、集會遊行法偵辦。

中正一分局表示，警方後續仍積極依蒐證畫面辨識分析違法、違序人士真實身分，持續通知傳辦；另案發當日部分群眾前往考試院拉扯拒馬一節，轄區分局亦將依蒐證畫面依法究辦。

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  • 前警政署督察室主任耿繼文涉違法將被警送辦。（本報資料照）

    前警政署督察室主任耿繼文涉違法將被警送辦。（本報資料照）

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