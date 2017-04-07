國道警察破客運遭攻擊案 高公局長致謝
2017-04-07 16:49
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道高速公路在今年3月下旬發生多起國道客運遭受攻擊的事件，經國道公路警察局積極調查，於事發後4天於斗南地磅站逮捕李姓嫌犯。交通部長賀陳旦特別請高公局長趙興華於今日下午前往慰勞前線員警，感謝迅速破案避免潛在事故發生，確保民眾行車安全。
一名李姓聯結車駕駛因曾與國道客運發生行車糾紛，心生不滿下，準備強力彈弓攻擊行駛中的國道客運車輛，短短3天內就發生4起攻擊事件，包含彰化路段1件、西螺路段2件、嘉義路段1件；被攻擊車輛出現車窗破裂或龜裂情況，嚴重影響行車安全。
高公局表示，該案經國道公路警察局各地分隊全力緝凶，利用國道沿線ETC、CCTV及民眾提供的行車紀錄器影像等資料，比對上萬部車輛後，鎖定李姓嫌犯，並於3月27日捕獲李姓嫌犯。
高公局再次呼籲駕駛人尊重路權、禮讓行車，有行車糾紛應循法律途徑解決，若駕駛人於行駛途中發現危險行為，請撥打1968或110通知高公局交控中心或公警局協助處理。
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