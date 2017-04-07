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賓士車攔自小貨車 亮伸縮警棍敲車窗玻璃恐嚇

2017-04-07  15:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓老翁5日下午1點駕駛自小貨車，行經台66線快速道路西向25公里處大溪路段時，遇上一輛白色賓士車超車後，停車攔下他，賓士車駕駛還拿著伸縮警棍衝向自小貨車敲打車窗玻璃，把老翁嚇壞了。

還好賓士車駕駛並沒有進一步粗暴行為，陳姓老翁等對方離開後，趕忙將自小貨車開離快速道路，前往派出所將影片交給警方，但老翁並未提告。

警方調查，賓士車行經該路段時，因前方內側車道施工，賓士車駕駛想要開車切向外側車道，路線卻被陳姓老翁的自小貨車擋住，懷疑賓士車駕駛認定藍色自小貨車刻意擋他，才會攔車恐嚇對方。

警方將通知賓士車駕駛到派出所說明，警方說，依據影片，賓士車駕駛已明顯違反道路交通管理處罰條例的規定，他將因駕駛車輛在行駛途中驟然暫停，而被處以最高2萬4000元罰鍰。

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  • 賓士車駕駛衝下車敲打自小貨車的車窗玻璃。（記者周敏鴻翻攝）

    賓士車駕駛衝下車敲打自小貨車的車窗玻璃。（記者周敏鴻翻攝）

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