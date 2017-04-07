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女大生打工遭熱油紋身 連鎖餐廳負責人被訴

2017-04-07  15:39

〔記者謝君臨／台北報導〕陳姓女大生去年7月於連鎖餐廳「土司工坊」上班時，搬運油鍋不慎滑倒，造成全身18％二度灼傷，陳女認為廚房地板濕滑，公司幹部未善盡管理責任，憤而提告；台北地檢署調查後，認定業者未維持工作環境安全，也沒做好教育訓練，今依業務過失傷害罪嫌起訴鄭姓負責人、葉姓訓練幹部及邵姓店長3人。

陳女指控，去年7月她任職於「土司工坊」北市大直美麗華店，事發當晚下班後，她將油鍋搬進廚房，卻因地面殘留水漬而不慎滑倒，滾燙的熱油潑濺至她胸前、頸部及四肢等處，造成全身18％二度灼傷，憤而提告。

檢方調查後發現，業者並未做好環境管理，造成廚房地板濕滑，且處理油鍋有一定的SOP，必須先靜置1小時待其冷卻後，再以防燙手套拿取，但店家卻只讓陳女用抹布拿油鍋；此外，店家雖規定要穿「防滑鞋」，卻沒指定標準，也未做好新進員工訓練，涉及業務過失，因而起訴負責人等3人。

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  • 女大生於美食餐廳「土司工坊」打工，因地板濕滑致油鍋內滾燙的熱油潑濺至她身上，造成全身18％二度灼傷。示意圖，與內文無關。（資料照，記者陳昀攝）

    女大生於美食餐廳「土司工坊」打工，因地板濕滑致油鍋內滾燙的熱油潑濺至她身上，造成全身18％二度灼傷。示意圖，與內文無關。（資料照，記者陳昀攝）

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