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無良酒商製劣酒混充高級酒賣 雄檢查扣5萬多瓶逮8嫌

2017-04-07  14:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕刑事局偵八大隊獲報無良廠商為逃漏進口關稅及菸酒稅，涉嫌以「工業用未變性酒精」名義申報進口食用酒精，販售與國內製酒業者製成酒品販售，雄檢指揮警方前往高市、新北、桃園、台中等13處搜索，查扣28種疑似調和酒，共5萬3千144瓶（28噸951公升），以及不明酒液125噸960公升等物。

高雄地檢署重大民生專組主任檢察官蘇聰榮、檢察官陳怡利偵辦，傳喚被告及犯罪嫌疑人15人及證人19人，訊後認為主嫌高男（59歲）、林男（46歲）、李男（46歲）、陳男（41歲），以及林姓父子和兄弟檔共8人涉案，今依詐欺取財、詐欺得利及商品品質虛偽標示等罪嫌，分別諭知以5萬元至30萬元不等交保。

檢警指出，刑事局偵八大隊報告疑有廠商以「工業用未變性酒精」名義申報進口酒精，販售給國內製酒業者製成酒品銷售情資，立即成立專案小組，發現8嫌涉嫌自105年2月間起，由寶○公司假借時○公司名義，以「工業用未變性酒精」名義申報進口（進口關稅稅率3%）。

但該集團實則進口符合國家標準的食用酒精（進口關稅稅率20%）約45萬公升，利用此方式詐得短繳17%的進口關稅差價，以及逃避每公升15元的菸酒稅後，販售這些酒精料品給林姓父子經營的國○公司、林姓兄弟經營的勝○公司，再混攙高梁酒、威士忌香料、甜味劑等不同配方比例製成調和酒。

嫌犯再製作品質標示不實的標籤，黏貼於瓶身混淆，假冒為經自然發酵或經自然發酵及蒸餾過程釀造而成之高梁酒及威士忌酒，對外販售牟利。

檢警指出，高男等4人以「工業用未變性酒精」名義進口的酒精，經抽檢後，符合經濟部公布制定的CNS15351食用酒精國家標準，但驗出有人工添加香料成分所調製，屬非經一般釀造製程的威士忌類、高粱酒類，雖非假酒但品質堪慮，目前仍送驗釐清。

檢察官於搜索之際，一併請各縣市財政局、當地國稅局協助清查，有關非經一般釀造製程之威士忌類、高粱酒類，宜由權責機關依法處理，以確保消費者安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 無良酒商涉嫌製劣酒混充高級酒賣，雄檢查扣5萬多瓶逮8嫌，逃漏不同關稅差價。（記者黃良傑翻攝）

    無良酒商涉嫌製劣酒混充高級酒賣，雄檢查扣5萬多瓶逮8嫌，逃漏不同關稅差價。（記者黃良傑翻攝）

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