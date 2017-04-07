「有沒有很屌？」 網路歌手半夜揪團擅闖動物園

2017-04-07 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕網路歌手、舞者Q毛萬，去年在半夜時和3名友人翻牆闖入台北木柵動物園，拍攝的影片近日在網路上公開，這群人在過程中直呼「有沒有很屌？」結束時還高喊「好爽、好爽！」整個踰矩的行為引起網友痛罵。

Q毛萬一行4個人，在木柵動物園閉館後仍執意翻牆進入，一開始闖入的地方是豢養馬隻的區域，走到一半還上廁所休息，口渴時則到販賣機買飲料，一派休閒的模樣似乎是真的逛動物園。

Q毛萬這行人一直在尋找長頸鹿、獅子的下落，不過許多動物在半夜時似乎已被動物園帶進場內，讓非法闖入者只好徒呼負負，最後離開動物園時則連喊「好爽」、「高潮」。網友們看到後紛紛痛批「無聊當有趣」、「犯法還拍影片分享」。據《三立新聞》報導，木柵動物園現在打算要提告，強調不會縱容這類事情發生。（更新時間：14:55）

相關影片請見：