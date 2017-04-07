涉販賣人頭帳戶被逮 他指著T恤說「錢不夠用」

2017-04-07 14:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕江姓男子疑因販賣銀行帳戶涉及詐欺罪，沒到新北地檢署開庭，上月27日被發布通緝；警方在新北市板橋捷運府中站附近巡邏，發現江男不斷往路邊機車置物箱張望，警方上前盤查，赫見江嫌是通緝犯，員警問他為何涉及詐欺罪嫌被通緝，江嫌還不知道自己被通緝，他直指T恤胸前所印的字樣「錢不夠用」，辯稱沒錢只好賣帳戶，每當朋友要向他借錢吃飯，他就手比「錢不夠用」，免掉不少困擾。

51歲江男供稱，自己涉嫌詐欺，因居無定所，沒收到新北地檢署的傳票，所以沒去開庭，遇到警方盤查才知道自己被通緝，因為缺錢，四處打零工，朋友上前借錢時，江嫌都說因為缺錢四處工作，才買了「錢不夠用」的T恤穿在身上，只要朋友有同樣問題，就手比自己穿的T恤，讓這些朋友知道自己缺錢，不再開口借錢。

警方調查，江男因缺錢，把銀行帳戶賣給詐欺集團，後來帳戶變成警示帳戶，警方依詐欺罪傳喚江男到案時，江男還辯稱因為自己應徵臨時工時，將存摺給臨時工的工頭，後來存摺不見，接到警方通知才知道自己涉及詐欺罪，但因江男犯罪事實明確，當時當時仍依詐欺罪將他函送法辦，今天將他押解歸案。

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