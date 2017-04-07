涉販賣人頭帳戶被逮 他指著T恤說「錢不夠用」
2017-04-07 14:47
〔記者吳仁捷／新北報導〕江姓男子疑因販賣銀行帳戶涉及詐欺罪，沒到新北地檢署開庭，上月27日被發布通緝；警方在新北市板橋捷運府中站附近巡邏，發現江男不斷往路邊機車置物箱張望，警方上前盤查，赫見江嫌是通緝犯，員警問他為何涉及詐欺罪嫌被通緝，江嫌還不知道自己被通緝，他直指T恤胸前所印的字樣「錢不夠用」，辯稱沒錢只好賣帳戶，每當朋友要向他借錢吃飯，他就手比「錢不夠用」，免掉不少困擾。
51歲江男供稱，自己涉嫌詐欺，因居無定所，沒收到新北地檢署的傳票，所以沒去開庭，遇到警方盤查才知道自己被通緝，因為缺錢，四處打零工，朋友上前借錢時，江嫌都說因為缺錢四處工作，才買了「錢不夠用」的T恤穿在身上，只要朋友有同樣問題，就手比自己穿的T恤，讓這些朋友知道自己缺錢，不再開口借錢。
警方調查，江男因缺錢，把銀行帳戶賣給詐欺集團，後來帳戶變成警示帳戶，警方依詐欺罪傳喚江男到案時，江男還辯稱因為自己應徵臨時工時，將存摺給臨時工的工頭，後來存摺不見，接到警方通知才知道自己涉及詐欺罪，但因江男犯罪事實明確，當時當時仍依詐欺罪將他函送法辦，今天將他押解歸案。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 友力通運遊覽車違規載客 扣車開罰一萬八
- 手作金屬飾品職訓班 提供免費公益名額
- 「老」柯隆好投 前東家送暖
- 經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 左營空氣去年全國最差 原因找到了...
- 川習會舉世矚目 川普：沒人知道會如何
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北
- 曲冰遺址旁整地 投縣要求停工
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 台北》傳統市場「滷肉飯十大名攤」 明天對決
- MLB》牛棚天天放火 皇家遭上季爐主3戰橫掃
- 台北》引進「智慧公車」 可監看、警示疲勞駕駛
- 川普怪招出名 中方透露：首要任務是不讓習出糗
- 新竹動物園要「休園」 明年6月將煥然一新！
- 4/7重要財經新聞一覽
- 都更不同意戶將赴居住論壇抗議 柯：記取郝龍斌教訓
- 正妹脫北者突取消下週訪台行程 原因不明
- 才被男友下跪求婚 劉雨柔喊累了
- 踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
- 衛工處挨罰1200萬 柯文哲：被逮到就認了
- 被傳熱戀錦榮 Akemi大方認：每天都見面
- 自由開講》｢素人政治｣的正義也｢素素｣
- 現代吸血鬼? 罹紫質症見不得光
- 中職》富邦全隊拜拜 盼中止7連敗
- 街友吃免錢 年輕老闆半年發千個便當
- 台東創世公益園遊券 兩週只賣出一成
- 午後雲層漸少 吳德榮：週末氣溫上看30度
- 踢館踢爆綠衫軍 騎士東部獨霸
- 援助敘國難民兒童 台灣學子捐餐費
- 美軍發射戰斧飛彈 俄官員嗆：美俄合作可能會結束
- 大谷改扛第2棒 監督變招
- NBA》詹寧斯：甜瓜的交易謠言對尼克造成傷害
- 台東天后宮清醮立燈篙 媽祖欽點66尺長竹大順
- 川習碰面握手 將聚焦貿易和北韓問題
- 棒球》韓職出資成立 韓國獨立聯盟4月底開打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉販賣人頭帳戶被逮 他指著T恤說「錢不夠用」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分