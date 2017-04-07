| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵自強號撞死行人 北湖至湖口單線通行
 首頁 > 社會

涉販賣人頭帳戶被逮 他指著T恤說「錢不夠用」

2017-04-07  14:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕江姓男子疑因販賣銀行帳戶涉及詐欺罪，沒到新北地檢署開庭，上月27日被發布通緝；警方在新北市板橋捷運府中站附近巡邏，發現江男不斷往路邊機車置物箱張望，警方上前盤查，赫見江嫌是通緝犯，員警問他為何涉及詐欺罪嫌被通緝，江嫌還不知道自己被通緝，他直指T恤胸前所印的字樣「錢不夠用」，辯稱沒錢只好賣帳戶，每當朋友要向他借錢吃飯，他就手比「錢不夠用」，免掉不少困擾。

51歲江男供稱，自己涉嫌詐欺，因居無定所，沒收到新北地檢署的傳票，所以沒去開庭，遇到警方盤查才知道自己被通緝，因為缺錢，四處打零工，朋友上前借錢時，江嫌都說因為缺錢四處工作，才買了「錢不夠用」的T恤穿在身上，只要朋友有同樣問題，就手比自己穿的T恤，讓這些朋友知道自己缺錢，不再開口借錢。

警方調查，江男因缺錢，把銀行帳戶賣給詐欺集團，後來帳戶變成警示帳戶，警方依詐欺罪傳喚江男到案時，江男還辯稱因為自己應徵臨時工時，將存摺給臨時工的工頭，後來存摺不見，接到警方通知才知道自己涉及詐欺罪，但因江男犯罪事實明確，當時當時仍依詐欺罪將他函送法辦，今天將他押解歸案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音

廣告
  • 江嫌販賣人頭帳戶，被通緝而不自知，被板橋警分局押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    江嫌販賣人頭帳戶，被通緝而不自知，被板橋警分局押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

  • 江嫌販賣人頭帳戶，被通緝而不自知，被板橋警分局押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    江嫌販賣人頭帳戶，被通緝而不自知，被板橋警分局押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人頭帳戶 詐欺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：涉販賣人頭帳戶被逮 他指著T恤說「錢不夠用」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.