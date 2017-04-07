被控襲臀女職員 新北市勞工局科長判無罪

2017-04-07 14:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年5月，一名在新北市政府上班的正妹職員，指控勞工局張姓科長搭電梯從7樓到1樓時，步出電梯前對她伸出鹹豬手，拍打她臀部2下，無視勞工局副局長許秀能也在電梯內，讓她覺得很噁心，怒告張男性騷擾，新北地院勘驗電梯監視器畫面，認為張男碰觸到正妹身體時間非常短暫，且未與對方有任何互動，縱令正妹不舒服，但難認其有調戲、性暗示之意，認定罪證不足，今判張男無罪，仍可上訴。

法院審理時，張男供稱，當天電梯內有他、副局長許秀能及準備下班的正妹，因到1樓時，正妹幫忙按電梯開門鍵，讓他和副局長先離開，為表達謝意，才碰觸正妹，但不記得碰觸到對方哪裡？在電梯內兩人也無任何互動或眼神交流，否認性騷擾。

許秀能證稱，當天因有中國工會來新北市府拜訪，所以她與張男一起搭電梯下樓到餐廳跟對方致意，在電梯內並無察覺張男與正妹有不尋常的互動，兩人也沒有談話，步出電梯後，正妹當場也未反應遭性騷擾。

法官勘驗監視器畫面，發現張男碰觸正妹身體到離開電梯，身體與視線均面向前方，並未轉向正妹，加上證人證詞，認為與性騷擾要件不符，因此今判張男無罪。