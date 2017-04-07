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不滿賣米廣告 男子在古蹟塗鴉遭逮

2017-04-07  13:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉近百年歷史的成功旅社，日前遭不明人士塗鴉、留穢語、搞破壞，引起地方關注，認為動機不單純，彰化警方北斗分局為此成立專案小組，於昨日下午點4點循線逮捕33歲的曾姓男子，男子供稱，因為不滿賣米廣告，所以在黑板留言；警方初步調查，曾男精神狀況不佳，隨機塗鴉，應無政治動機。

北斗分局偵查隊隊長楊昭賢表示，成功旅社是當地百年古蹟，被破壞後警方相當重視，隨即成立專案小組追查，從路口監視器中發現，5日凌晨3點40分，曾姓男子騎著腳踏車來到成功旅社，在門口與黑板前駐留約半小時後離開，警方循線追查到男子家住竹塘，昨日下午4點登門逮人，男子坦承犯案。

據曾男供稱，因為無聊亂逛看到成功旅社有賣米，想到電視請明星賣米的廣告，覺得不滿，於是在黑板上亂寫，警方追問是否曾有過節，為何寫髒話？曾男則低頭不語。

警方表示，初步調查，曾男目前無業，與家人同住，不過精神狀況不佳，附近居民也表示，曾男很愛騎腳踏車閒晃，亂偷小東西。由於成功旅社60年門牌遺失，曾男否認偷竊，警方目前仍依竊盜罪偵辦。

成功旅社農用書店店長巫宛萍表示，東西遭破壞很心痛，目前黑板也清空，未來也會再重新畫上，對於嫌犯犯案動機仍不清楚，需了解後再考慮提告。

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  • 劉姓男子5日凌晨3點半騎腳踏車，闖入百年旅社亂塗鴉。（記者陳冠備翻攝）

    劉姓男子5日凌晨3點半騎腳踏車，闖入百年旅社亂塗鴉。（記者陳冠備翻攝）

  • 警方循線逮捕，在劉男家找到劉男跟犯案用單車。（記者陳冠備翻攝）

    警方循線逮捕，在劉男家找到劉男跟犯案用單車。（記者陳冠備翻攝）

  • 溪州成功旅社，日前遭人破壞塗鴉，黑板還寫上髒話，「吃米會死人」等恐嚇言語。（記者陳冠備攝）

    溪州成功旅社，日前遭人破壞塗鴉，黑板還寫上髒話，「吃米會死人」等恐嚇言語。（記者陳冠備攝）

  • 成功旅社有96年歷史，是當地知名觀光景點。（記者陳冠備攝）

    成功旅社有96年歷史，是當地知名觀光景點。（記者陳冠備攝）

  • 劉男坦承犯案，表示與對方無過節。（記者陳冠備攝）

    劉男坦承犯案，表示與對方無過節。（記者陳冠備攝）

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