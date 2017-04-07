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趕幫女友母親慶生 通緝男未戴安全帽在員警前等紅燈

2017-04-07  13:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕22歲楊姓男子趕著幫女友母親慶生，沒戴安全帽還大剌剌在員警面前停等紅燈，警方攔查發現他無照駕駛，還是個通緝犯，他卻一直「盧」員警要求先讓他慶生再報到，警方不禁啼笑皆非。

楊男4日傍晚近6時騎機車在自由四路與大中路口停等紅燈，執行交通崗勤務員警看他沒戴安全帽，要他停車受檢時見楊沒有駕照，警方透過掌上型電腦查察，發現他於3月31日因妨害自由案，遭高雄地檢署發布通緝。

楊男表示，與女友相約幫她母親慶生，央求員警放他一馬，員警要他先報到再慶生，他卻說出來都半夜了，「那有人生日辦在半夜？」，但警方不為所動，楊又接著說，「早已跟發布通緝的地檢署都講好了」，員警直斥，若真的講好了，就去跟檢察官陳述就好。

原來，從事臨時工的楊男趕著慶生會，沒注意員警就在面前，最後改口說沒接到地檢署通知才沒報到，也不知道遭通緝。他未戴安全帽開罰500元，無照駕駛要6000元，趕著慶生的代價不小。

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