明知毒趴還來？洪聖晏委任律師：死者應自我負責

2017-04-07 13:06

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，今繼續開庭進行「土豪哥」朱家龍、同趴好友洪聖晏、蔡逸學3人涉轉讓禁藥致死案的準備程序，3人都否轉讓毒品，洪聖晏的律師還答辯說，死者明知這是一場毒品派對卻仍參加，應對結果自我負責，洪聖晏也只是單純參加派對，郭女死亡與洪沒有因果關係。

洪聖晏的律師還一度否認起訴所指洪聖晏以8000元向綽號「阿吉」的不明男子購買20包「金色小惡魔」毒品咖啡包，根本沒有「阿吉」的存在，洪偵查時一時情急才講錯；承審法官為此動怒質問洪聖晏： 「這是你的原意嗎？你從偵查時就承認這件事，直到昨天作證也是這樣說，你是承認昨天在做偽證嗎？」

洪聖晏嚇得和律師低頭交談，法官給他們5分鐘時間討論，2人討論之後，律師修正說法，表示起訴書內的語意不夠明確，洪要強調的是，買禁藥的8000元是土豪哥朱家龍交給他，交代他去買20包金色小惡魔，並非洪自掏腰包向藥頭買毒。

今準備程序終結，由檢、辯各自提出要調查的證據，洪聖晏聲請調查死者郭姓小模的手機微信通話話紀錄，以證明是郭女主動找洪聖晏，表明因為和男朋友分手、心情不好，而想參加毒趴，而且她在參加W飯店派對前，也已參加別場毒趴，好幾天沒睡覺了。

檢察官聲請傳喚朱家龍3被告、3名在場傳播妹、台北地檢署法醫李世宗、法醫研究所毒物化學組長林棟樑作證，並函詢近年致力研究新興混用毒品的法醫研究所，與台北榮總毒物科，完整列出郭女體內化驗出的十餘種毒、禁藥成分，說明郭女混用多種藥物中毒死亡的可能性，以及案發後若在場人不先找密醫來打排毒針，而在當時直接送醫，救治存活的機率與具體救法。

土豪哥則是聲請所有曾到場的11人全都傳喚為證人，主要是為了證明朱是否有把梅片、毒咖啡包放在桌上轉讓大家取用。

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