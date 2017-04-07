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用公款幫戴遐齡打官司 體育署官員緩起訴

2017-04-07  13:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市立大學校長戴遐齡於98年擔任體委會主委期間，遭《壹週刊》報導指戴涉嫌圖利老公，戴認為報導不實提告，當時的辦公室主任葉丁鵬卻未依公務人員因公涉訟補助辦法，在報請行政院核定補助前，即先以公款補助戴裁判費、律師費共44萬多元，涉嫌背信；因事後行政院補助12萬律師費，戴也返還32萬元裁判費，台北地檢署今將葉丁鵬緩起訴，需繳國庫20萬元。

98年4月16日，《壹週刊》412期報導「補助款獨厚三鐵協會，戴遐齡圖利老公」，指時任體委會主委戴遐齡，在體委會補助各單項協會預算大幅縮水下，竟運用職權，獨厚由她老公劉玉峰擔任秘書長的「鐵人三項協會」，戴遐齡認為該報導不實，向士林地院提起民事訴訟。

檢方調查，時任體委會主委辦公室主任兼法規會主任的葉丁鵬，明知戴是因公涉訟，依據「公務人員因公涉訟補助辦法」，應向行政院報請核定補助，且補助僅限律師費，卻核准體委會以公款支付戴的律師費及裁判費共44萬多元。

事後，戴女敗訴確定，行政院依據辦法補助戴的律師費12萬元，戴也將32萬的裁判費返還體委會，案經廉政署查獲，依背信罪嫌將葉丁鵬函送偵辦。

檢方調查時，葉丁鵬坦承犯行，檢方考量他無前科，且犯後態度良好，給予緩起訴處分，為期2年，並要求葉須在半年內繳交20萬元處分金給國庫。

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  • 葉丁鵬涉嫌背信，檢方考量他無前科，且犯後態度良好，給予緩起訴處分，為期2年，須在半年內繳交20萬元處分金給國庫。（資料照，記者梁偉銘攝）

    葉丁鵬涉嫌背信，檢方考量他無前科，且犯後態度良好，給予緩起訴處分，為期2年，須在半年內繳交20萬元處分金給國庫。（資料照，記者梁偉銘攝）

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