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「倒栽蔥」索保護費才交保 暴力集團首腦販毒被逮

2017-04-07  12:58

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣販毒暴力犯罪集團陳姓首腦，曾經營混合型毒品分裝工廠，率小弟到多家釣蝦場強索保護費，業者若不從，就被以頭下腳上「倒栽蔥」手段，丟進釣蝦池教訓，陳男交保後不知悔改，繼續兜售新興混合型毒品，再被警方查獲。

羅東警分局去年底接獲線報，指這名29歲陳姓男子，去年3月被查獲主持混毒分裝工廠、暴力強索保護費後，仍在販售新興毒品牟利，警方昨晚10點持搜索票到他的住處搜索，搜出二級毒品梅片97片共94.5公克重、12.85公克重的K他命、13公克毒咖啡、販毒所得5萬元贓款。

辦案人員另在陳男住處外查獲27歲林姓同夥，起出K他命7.74公克、摻雜二、三級毒品的毒咖啡81包合計70公克，毒咖啡用卡通圖案包裝，屬半成品，必須再添加奶精、砂糖，並封口才出售，查獲的毒品市價約15萬元，警訊後今天依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

警方調查，陳姓男子因販毒賺取暴利，進出以名車代步，過去擁有大批手下，民國104年底到105年初，以暴力手段向宜蘭縣沿海的釣蝦場強占地盤，指揮小弟白吃白喝，要求店家定期繳交保護費，業者如果不從，就會被以「倒栽蔥」的姿勢，丟進釣蝦池逼迫就範，行徑相當囂張。

羅東警分局去年3月派員掃蕩，拘提陳男及8名手下到案，同步在他住處破獲混合型毒品分裝工廠，陳同年5月交保，不料，重獲自由後，現在又因販毒被逮。

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  • 宜蘭縣陳姓男子（中）去年暴力索取保護費、經營毒品分裝工廠被逮，現在又因販毒落網。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣陳姓男子（中）去年暴力索取保護費、經營毒品分裝工廠被逮，現在又因販毒落網。（記者江志雄攝）

  • 林姓同夥（中）一併被逮捕。（記者江志雄攝）

    林姓同夥（中）一併被逮捕。（記者江志雄攝）

  • 警方查獲大批毒品及5萬元贓款。（記者江志雄攝）

    警方查獲大批毒品及5萬元贓款。（記者江志雄攝）

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