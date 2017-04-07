通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲

2017-04-07 12:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓毒品通緝男逃亡期間涉販毒換奶粉錢，因放心不下11個月大幼子，他帶著染毒妻子和嬰兒逃亡11個月，全家3人擠不到2坪的短貨櫃，最後卻栽在愛子的哭聲，毒鴛鴦今被高市刑大查獲，起出27.86公克毒品。

刑大偵四隊原不知這對毒鴛鴦藏身處，訪查家人時得知，黃嫌（50歲）帶著妻子和男嬰逃亡，警方獲報毒鴛鴦藏身鳳山區某汽車保養廠附近，但無法確切掌握其行蹤，警方正愁不知黃嫌究竟躲在哪間民宅，突然聽到嬰兒哭聲，刑大幹員聽聲辨位，發現黃色20呎貨櫃內傳出嬰兒哭聲。

黃嫌落網坦承毒品是他所有，與妻子張女（38歲）無關，警方搜查過程中，他不斷查看兒子尿布是不是濕了，直說放心不下稚子才逃亡，被逮之前妻子才勸他「為了兒子，入獄服刑算了」，很快就能服完刑重新做人，不料，幾個小時後就被查到，今午押解入監服刑。

黃嫌和妻子被警方帶回偵訊時，大姨子匆匆趕來接手照顧嬰兒，黃嫌不忘提醒：「4小時要喝一次奶」，令警方不勝唏噓，黃嫌否認販毒，供稱父、姊過世時留下遺產，足夠他和妻兒生活，但有藥腳指證歷歷，供出曾向他購買毒品，妻子雖否認吸毒，但也因毒癮發作，一併被移送法辦。