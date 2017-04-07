| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲

2017-04-07  12:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓毒品通緝男逃亡期間涉販毒換奶粉錢，因放心不下11個月大幼子，他帶著染毒妻子和嬰兒逃亡11個月，全家3人擠不到2坪的短貨櫃，最後卻栽在愛子的哭聲，毒鴛鴦今被高市刑大查獲，起出27.86公克毒品。

刑大偵四隊原不知這對毒鴛鴦藏身處，訪查家人時得知，黃嫌（50歲）帶著妻子和男嬰逃亡，警方獲報毒鴛鴦藏身鳳山區某汽車保養廠附近，但無法確切掌握其行蹤，警方正愁不知黃嫌究竟躲在哪間民宅，突然聽到嬰兒哭聲，刑大幹員聽聲辨位，發現黃色20呎貨櫃內傳出嬰兒哭聲。

黃嫌落網坦承毒品是他所有，與妻子張女（38歲）無關，警方搜查過程中，他不斷查看兒子尿布是不是濕了，直說放心不下稚子才逃亡，被逮之前妻子才勸他「為了兒子，入獄服刑算了」，很快就能服完刑重新做人，不料，幾個小時後就被查到，今午押解入監服刑。

黃嫌和妻子被警方帶回偵訊時，大姨子匆匆趕來接手照顧嬰兒，黃嫌不忘提醒：「4小時要喝一次奶」，令警方不勝唏噓，黃嫌否認販毒，供稱父、姊過世時留下遺產，足夠他和妻兒生活，但有藥腳指證歷歷，供出曾向他購買毒品，妻子雖否認吸毒，但也因毒癮發作，一併被移送法辦。

廣告
  • 通緝男帶妻抱子逃亡11月，擠在這間不到2的貨櫃至內，栽在兒子的哭聲，被高市刑大查獲。（記者黃良傑翻攝）

    通緝男帶妻抱子逃亡11月，擠在這間不到2的貨櫃至內，栽在兒子的哭聲，被高市刑大查獲。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市刑大偵四隊查獲毒品。（記者黃良傑翻攝）

    高市刑大偵四隊查獲毒品。（記者黃良傑翻攝）

  • 查扣針頭。（記者黃良傑翻攝）

    查扣針頭。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市刑大查獲疼兒子的黃姓毒品通緝犯（右前）和妻子張女（後右）。（記者黃良傑攝）

    高市刑大查獲疼兒子的黃姓毒品通緝犯（右前）和妻子張女（後右）。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哭聲 毒鴛鴦 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.