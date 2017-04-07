咖啡罐藏毒 警方搖一搖就穿幫

2017-04-07 12:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕藥頭藏毒無所不用其極！呂姓女藥頭改裝咖啡罐，藏放毒品，未料，警方一搖就穿幫，打開赫見全是毒品。警訊後將她依違反毒品危害防制條例送辦。

基隆市警局刑事警察大隊偵三隊、金門縣警察局刑事警察大隊日前獲報，43歲呂姓女藥頭與林女等3人共組販毒集團，販賣海洛因、安非他命牟利。由呂女聯絡下線，再由林女與魏男送毒給買家。

警方昨前往呂女基隆市東光路住處搜索，遍尋不著毒品，發現桌上有一罐易開罐咖啡，好奇拿起來搖一搖。發現罐內沒有飲料聲，反是砂砂聲音，扭開罐底，果然找分裝在夾鏈袋內分別重5.72公克海洛因及259.76公克安非他命。

警訊後，將呂女等3名嫌犯依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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