淡大無人轎車火警 警消介入調查

2017-04-07 12:37

〔記者王宣晴／台北報導〕新北市淡江大學今天中午近12時傳出汽車火警，一輛停放在科學館停車場的紅色轎車起火燃燒，車尾近乎全毀，警消獲報趕抵，迅速將火勢撲滅，但目前起火原因不明，仍待調查中。