混充劣質防火塗料詐1.6億 9人被起訴

2017-04-07 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕恩企實業對外宣稱獨家代理英國Nullifire防火塗料，但檢調發現其原料疑來自泰國，甚至還使用澱粉混充，並將塗料用在包含故宮南院、台北藝術中心及世大運和平國小籃球館、好市多等41處，不法獲利約1.6億元；台北地檢署今依詐欺等罪起訴實際負責人汪惠南、周榮華等9人，登記負責人崔明禮則處分不起訴。

此外，調查局另移送汪惠南、周榮華等人涉洗錢罪，但檢方在偵辦初期，即已查扣沒收2人名下8筆不動產、銀行現金500多萬，因此認定2人未涉洗錢，另予不起訴。

檢調調查，恩企實業於100年起，對外宣稱取得英國Nullifire Ltd獨家授權的270型薄膜膨脹型防火塗料，還出具英國Warrington實驗室防火測試報告，強調塗料塗抹在建物的H形鋼樑後，高溫防火時效達2小時，藉以向內政部營建署等單位申請核准在台使用。

檢調發現，恩企主要銷售的防火塗料，包括耐高溫2小時的Nullifire 270，該公司另自行配方研發168型塗料，防火時效達1小時；因270型需向英國進口，價格昂貴，並須定期購買，否則將喪失代理權，因此恩企主打的是168型塗料，但卻涉嫌拿少量的270型塗料混充劣質原料、澱粉，製成168型，使用於工程中。

去年10月，檢調搜索恩企及涉案人住所等14處，約談實際負責人汪惠南與名義負責人崔明禮等14人；檢方調查後，認定汪惠南、周榮華2名負責人、黃姓會計及6名監工、施作工人均涉犯詐欺等罪，今將9人一併起訴。