警官違停被拖吊 求情影片曝光被告貪污不起訴
2017-04-07 12:37
呂天喜車遭拖吊，一度求情。（資料照，記者陳薏云翻攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕警階二線三星的台北市松山警分局秘書室主任呂天喜，去年開車違停遭舉發，他當時發現車即將被拖吊，趕緊攔車向執行拖吊勤務的陳姓員警求情說：「都是自己人，通融一下。」此事被媒體披露後，他因此惹上關說風波；有民眾看新聞報導後，告發呂天喜違反貪污治罪條例之圖利罪；台北地檢署則認為罪證不足，今天將他不起訴。
呂天喜應訊時否認向員警施壓，指他當時人就在車子旁邊，才會詢問員警是否可以通融一下，希望能將已上拖吊車的車子放下來，但員警拒絕他後，他即作罷沒有刁難。
檢方勘查民眾提供的新聞報導畫面，發現呂天喜當時並未主動向執勤員警表明身分，僅曾向員警求情說是「自己人」，詢問可否僅開罰單，不要將車拖走，但車子最後仍被拖吊；此外，呂天喜也沒要求員警銷單，並已繳清違規罰單，認定呂天喜罪證不足。
去年11月12日，呂天喜將車違停在新北市新店區北新路上，被陳姓員警舉發並執行拖吊，當時拖吊車已將車輛吊起、拖動，呂天喜見狀趕緊現身攔車，並向陳姓員警求情表示是「自己人」，反被陳姓警員追問姓名、職級及服務單位，並被回嗆：「我最討厭的就是自己人為難自己人！」
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