持馬達砸女友頭臉變形致死 印勞重判12年

2017-04-07 12:28

〔記者楊國文／台北報導〕印尼籍外勞卡密去年5月因與同鄉女友拉娜（均為音譯）因金錢問題起衝突，竟拿刀刺殺女友，再持重達10公斤的廢棄馬達，猛砸女友頭臉等處變形致死，將她拖到牆角棄置，被逮後竟朝頸部劃一刀自殘獲救，高等法院斥責他手段兇殘，今依殺人罪判12年徒刑，執行完畢後驅逐出境；可上訴。

判決指出，去年5月29日下午，當時31歲的卡密和32歲同鄉女友拉娜見面後因金錢起爭吵，兩人到卡密任職的工廠宿舍談判，兩人一言不合，拉娜一氣之下先持水果刀刺向卡密，卡密見狀閃開，奪下刀子後朝拉娜背部猛刺，因用力過猛，刺到水果刀刃都斷成兩截，其中長達7點8公分的刀刃還留在拉娜背部。

卡密仍不罷手，把拉娜推倒在地，拿起馬達猛砸女友頭、臉部，把拉娜打得頭骨凹陷、臉部變形傷重致死，卡密看到她身體不動，將她拖到較隱密的水塔旁牆角棄置。廠長聽到女子尖叫聲查看後報警，警方獲報到場，拉娜已無氣息。

檢方將卡密聲押後，卡密突然在新北地院候審室內拿出長約10多公分摺疊刀，自劃右頸部一刀，就醫後並無大礙。

審理時，卡密坦承因金錢發生爭吵後行凶，但無殺人犯意。法院認認為，卡密搶下水果刀後，竟又持刀刺殺她，還拿馬達砸頭、臉等重要部位，而且案發後，將她她拖到水塔旁牆角藏起來，可見並非一時失手，確有殺人犯意，手段兇殘。

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