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邱太三：不訂保防法 難道讓調查局自己來？

2017-04-07  12:16

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午接受媒體訪問，提到保防工作法草案時表示，台灣1990年後政治開放，但中國仍對台灣有敵意，加上國際間瀰漫恐怖主義，因此需要將保防工作法制化，避免讓台灣成為不設防的國家。

邱太三指出，目前國內對保防工作的法令，只有調查局發布的保防工作要點，這個要點只是行政命令，並沒有相關法律規範，如不推動保防工作法的法制化，「難道要讓調查局自己去修改要點？」

邱太三認為，推動保防工作法的立法，他只關注是否可能導致人二復辟，以及保防工作有無法律依據，現在草案已被行政院退回重擬，法務部會再重新檢視。

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  • 邱太三說，目前國內對保防工作的法令，只有調查局發布的保防工作要點，如不推動保防工作法的法制化，「難道要讓調查局自己去修改要點？」（記者簡榮豐攝）

    邱太三說，目前國內對保防工作的法令，只有調查局發布的保防工作要點，如不推動保防工作法的法制化，「難道要讓調查局自己去修改要點？」（記者簡榮豐攝）

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