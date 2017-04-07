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向坐牢丈夫殘忍「告白」 她尬小鮮肉產子被判刑

2017-04-07  12:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕28歲蔡姓女子不堪先生入監服刑5年期間，夜夜獨守空閨，出軌小自己2歲的小鮮肉，還替「小王」生下女兒，竟在探監時，向先生殘忍「告白」：「我替別人生了孩子」，讓丈夫怒不可遏，怒告2人通姦。基隆地院日前依妨害婚姻罪判蔡女和小王2人各2月徒刑，得易科6萬罰金。

判決指出，28歲的蔡姓女子與華姓男子結婚後，華男因涉及槍砲彈藥刀械條例案被法院判處5年徒刑，並於101年間8月入監服刑。

身材曼妙的蔡女在先生入監後，在彰化結識小他2歲的吳姓男子，2人神速交往，第一次發生性行為就懷孕，並於前年底生下2人的女兒。

蔡女在女兒出世後，認為紙包不住火，去年初去台東岩灣分監探監時，把她出軌與懷孕產女的過程都告訴華男。

華在聽了妻子殘忍「告白」後，怒不可遏，情緒失控，怒告2人通姦與相姦罪。

法院審理時，蔡與吳男坦承犯行，加上2人又有愛的結晶，「罪證確鑿」，依妨害婚姻罪判2人各2月徒刑，得易科6萬罰金。

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  • 夫入監，妙齡妻愛上小鮮肉還生子，通姦事證明確。基隆地院依妨害婚姻罪各判2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    夫入監，妙齡妻愛上小鮮肉還生子，通姦事證明確。基隆地院依妨害婚姻罪各判2月徒刑。（記者林嘉東攝）

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