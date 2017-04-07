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配發辣椒噴霧 苗警執勤添利器

防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，立即降低對方抵抗與攻擊能力。（記者彭健禮攝）

2017-04-07  12:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕員警執勤時，遭遇未持武器的嫌疑犯或精神病患反抗、攻擊，若使用警械，往往被放大檢視；警政署決議，將辣（胡）椒噴霧器列為員警的應勤裝備，並函文各縣市警察局自行編列預算採購。苗栗縣警察局添購483瓶配發各警分局，讓基層員警因應類似狀況，多了一種選擇。

苗栗縣警察局添購的防護型噴劑，為辣椒水成分，每瓶200元；苗栗警分局配發130瓶、竹南警分局配發108瓶、頭份警分局配發90瓶、通霄警分局配發70瓶、大湖警分局配發70瓶。

警察局表示，防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，可立即降低其抵抗與攻擊能力，較使用警棍或警槍，對人民身體侵害較小，用水清洗即可恢復；員警於街頭執勤時，若遇嫌疑犯或精神病患反抗、攻擊，經口頭警告仍不聽勸，可使用防護型噴霧器。

警察局表示，這類防護型噴霧器不屬於警械項目，而是歸類與無線電、交通指揮棒性質相同的應勤裝備。

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  • 防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，立即降低對方抵抗與攻擊能力。（記者彭健禮攝）

    防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，立即降低對方抵抗與攻擊能力。（記者彭健禮攝）

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