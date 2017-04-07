佯稱富二代 卻都是靠騙女子吃飯
2017-04-07 12:22
［記者楊政郡／台中報導］39歲張志遠（羈押中）常住在台中市亞緻飯店，刻意營造雄厚經濟基礎，外表光鮮亮麗，對交往的女子佯稱是「建設公司負責人之子」、「榮總醫師」、「外商主管」等等身分，從101年至105年間穿梭在9名女子間，靠著三寸不爛之舌，對女子騙財達1758萬餘元，去年11月間落網，檢方依詐欺罪起訴，請求追徵不法所得。
起訴書指出，105年11月間張嫌對楊姓女子佯稱，他有開建設公司，上海也有婚紗事業，但皮包遺失需要補辦，在11月4日至9日這5天期間，開口向楊女借錢、買名表刷卡，總計支出超過105萬，最後一筆要交款時逮捕。
另外李姓被害人，張嫌佯稱他是3家服飾店老闆，一位好友的房子被查封，他想要幫忙繳房貸並將房子買下，他手邊有300萬基金即將贖回，等贖回及房子過戶後，他就可以出售還款，李女在103年7月至105年9月間總計匯出1190萬元，最後發現謊話連篇，房子在哪裡都沒看到。
而在105年7月間張嫌與文姓女子交往，佯稱他是建設公司老闆之子，上海有婚紗事業，而他長期住在亞緻酒店，可是皮包遺失了需要錢及補辦，同月2日至10日之間，每天都向文女開口借錢，這9天文女給他29萬、21萬、21萬、20萬、15萬、25萬、50萬、70萬、33萬5千元，總計借給他284萬5千元，有去無回。
其他還有鄭姓、鄒姓、廖姓、程姓、何姓、廖姓等女子受騙數萬至數十萬元，理由都是上述類似且離譜的情形，總計9名被害女子受騙1758萬餘元，檢方依詐欺罪起訴。
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