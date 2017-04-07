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邱太三：別因為推同性婚 就認為祖先和你沒關係

邱太三表示絕對不反同，但身為法務部長，需要務實面對同性婚姻修法後的利弊和配套方案。（記者簡榮豐攝）

2017-04-07  12:01

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三今天上午接受廣播電台「POP radio」訪問時，主持人黃光芹問到日前邱在憲法法庭辯論後，被網友稱「妣考邱」的看法時，邱表示絕對不反同，但身為法務部長，需要務實面對同性婚姻修法後的利弊和配套方案，邱表示要向全國民眾、特別是天龍國的人喊話，「不能因為要推同性婚姻，就認為祖先和你都沒關係。」

邱太三表示，他在北中南地區都當過副市長，還當過三屆立委，可說是「接地氣」的部長，絕不會天馬行空討論議題，如果支持同性婚姻就應修民法的婚姻制度，但也要考慮同性婚姻可能衍生人工生殖法和祭祀公業法等法律的問題，這些法律不是法務部主管的，各機關也應一併檢討。

邱太三澄清，法務部對同性婚姻的意見，沒有事先和總統蔡英文及行政院長林全報告，因為這是法務部的權責。

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