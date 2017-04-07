公園兜售槍彈被舉發 警扮買主殺價成交
〔記者張瑞楨／台中報導〕有沒有搞錯？台中市柯姓男子向朋友兜售槍彈，雙方約在台中市北屯區的卅張犁公園交槍，柯嫌卻被朋友舉發，台中市警局刑警大隊偵一隊假扮檢舉人的親戚一起買槍，還殺價3萬元，以6萬元成交，柯嫌興沖沖交槍時，警察表露身分逮捕他，他說，選在公園交槍，不是他膽大妄為，而是熟悉此地環境，他願意合作，希望「明天就能出來」，檢察官裁定10萬元交保，他得償所望。
市警局刑大偵一隊接獲檢舉，指36歲的柯姓男子兜售改造槍彈，警方遂透過檢舉人向柯嫌買槍，柯嫌約在本月4日晚間7時，在北屯區太原路卅張犁公園的一顆大石頭旁交槍，該公園對面有一佛教道場與一家超商。
警方分成兩組人，一組假扮檢舉人的親戚，一起鑑定槍械，另一組人埋伏，埋伏時間是交槍前1個半小時，柯嫌則在交槍前半個小時抵達現場，但他很謹慎，沒有立即下車，而是在周圍兜圈觀察環境，他先把車停在超商前張望一陣子，又驅車轉彎到佛教道場前停車，再度觀察狀況，確認沒有異狀，才把車停在太原地下道旁，徒步約50公尺交槍。
柯嫌先出示隨身攜帶的5發子彈，向檢舉人與警察表示，仿貝瑞塔改造手槍1枝、子彈5發，他想賣9萬元，但警察認為太貴，他主動降價，希望能以6萬元至7萬元成交，雙方討價還價之後，以6萬元成交，當他要帶警察去車內拿槍時，警察表露身分逮捕。
選在人來人往的公園交槍，警方認為柯嫌「膽大妄為」，柯嫌說，不是他膽子大，而是他雖住在南區的中興大學附近，卻很熟悉卅張犁公園環境，他宣稱槍彈不是他改造，而是他幫一位朋友兜售，他願意合作供出案情，希望翌日就能交保走出地檢署。
警方將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦，不過，並無證據顯示他改造槍械，台中地檢署檢察官依持有槍彈裁定10萬元交保，他如願交保獲釋。
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