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台65線快速道3車追撞 1駕駛遭夾腿骨折

2017-04-07  11:27

〔記者王宣晴／台北報導〕新北市台65快速道路新莊路段，今天上午9時許發生一起嚴重車禍，一名20歲的徐姓貨車駕駛疑煞車不慎，追撞前方等待下匝道的兩車，撞擊力道猛烈，導致貨車車頭全毀，徐男受困車內，交通一度回堵，但警方到場後已排除交通堵塞情況。

警消獲報趕抵，發現徐男腿部遭夾困骨折，緊急協助他脫困送醫，另外遭追撞的休旅車邱姓駕駛則表示暈眩，也送醫急救，所幸兩人暫無生命危險，詳細車禍原因，仍待警方調查。（11：41更新）

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  • 警消協助車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

    警消協助車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消協助夾困車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

    警消協助夾困車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市台65快速道路今天上午發生3車追撞車禍。（記者王宣晴翻攝）

    新北市台65快速道路今天上午發生3車追撞車禍。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消協助車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

    警消協助車內的駕駛脫困。（記者王宣晴翻攝）

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