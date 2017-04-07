爭了17年 萬金油代工廠大房偽造遺囑定讞

代工生產「虎標萬金油」的西德有機公司創辦人葉重德過世後，爆發爭產官司，最高法院採信刑事警察局鑑定結果，認為大房提交的葉重德遺囑是偽造的。圖為虎標萬金油產品。（資料照，記者王宣晴攝）

2017-04-07 11:22

〔記者項程鎮／台北報導〕代工生產「虎標萬金油」聞名的西德有機公司創辦人葉重德過世後，大房、二房爆發爭產官司，雙方為葉重德遺囑真偽纏訟17年，最高法院維持高等法院更五審見解，採信刑事警察局鑑定結果，認為大房提交的葉重德遺囑是偽造的，依偽造文書罪判處大房兒子葉公超、葉百昌、葉公隆3人各2月徒刑，均得易科罰金5萬4000元，全案定讞。

葉重德創辦的西德公司代工生產知名的「虎標萬金油」和「德恩奈漱口水」等產品，83年起陸續由二房葉百紋、葉佳紋等人接手，葉重德87年間過世後，大房89年間提出一份有律師見證的遺囑，指葉重德生前認為二房不孝，不得繼承，遺產應由大房及3個兒子4人均分，二房則控告大房偽造文書。

對遺囑真偽問題，大房和二房歷審互有勝負，法院還請出神探李昌鈺參與鑑定，李昌鈺和刑事警察局都認為是遺囑偽造，最後高院更五審採信刑事局見解，認為從筆跡判斷，不是葉重德寫的；至於見證遺囑的律師吳志勇，先前已依偽造文書罪判刑2月又15天、得易科罰金確定。

另外，大房和二房還因「起家厝」土地、西德公司三重廠的地上使用權對簿公堂，新北地院去年底判決大房勝訴，二房應在110年底將三重廠土地還給大房，且廠房土地歸還前，年租金應從53萬餘元，提高到90萬餘元，還可上訴。