爭了17年 萬金油代工廠大房偽造遺囑定讞
2017-04-07 11:22
代工生產「虎標萬金油」的西德有機公司創辦人葉重德過世後，爆發爭產官司，最高法院採信刑事警察局鑑定結果，認為大房提交的葉重德遺囑是偽造的。圖為虎標萬金油產品。（資料照，記者王宣晴攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕代工生產「虎標萬金油」聞名的西德有機公司創辦人葉重德過世後，大房、二房爆發爭產官司，雙方為葉重德遺囑真偽纏訟17年，最高法院維持高等法院更五審見解，採信刑事警察局鑑定結果，認為大房提交的葉重德遺囑是偽造的，依偽造文書罪判處大房兒子葉公超、葉百昌、葉公隆3人各2月徒刑，均得易科罰金5萬4000元，全案定讞。
葉重德創辦的西德公司代工生產知名的「虎標萬金油」和「德恩奈漱口水」等產品，83年起陸續由二房葉百紋、葉佳紋等人接手，葉重德87年間過世後，大房89年間提出一份有律師見證的遺囑，指葉重德生前認為二房不孝，不得繼承，遺產應由大房及3個兒子4人均分，二房則控告大房偽造文書。
對遺囑真偽問題，大房和二房歷審互有勝負，法院還請出神探李昌鈺參與鑑定，李昌鈺和刑事警察局都認為是遺囑偽造，最後高院更五審採信刑事局見解，認為從筆跡判斷，不是葉重德寫的；至於見證遺囑的律師吳志勇，先前已依偽造文書罪判刑2月又15天、得易科罰金確定。
另外，大房和二房還因「起家厝」土地、西德公司三重廠的地上使用權對簿公堂，新北地院去年底判決大房勝訴，二房應在110年底將三重廠土地還給大房，且廠房土地歸還前，年租金應從53萬餘元，提高到90萬餘元，還可上訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 南機場夜市旁公寓大火 疏散200多人、8人送醫
- 南機場夜市旁公寓清晨大火 8人送醫
- 清泉崗毒品案陷膠著 這3點尚待突破
- 摸骨遭控性騷擾判無罪 算命師反控毀謗、誣告
- 明知毒趴還來？洪聖晏委任律師：死者應自我負責
網友回應
熱門新聞
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 自由廣場》年金改革 要對話不要對撞
- 《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
- 大馬人瘋羽球 飯店蹲點堵球星
- 高美濕地假日觀光公車 655明上路
- 苗栗公館浪漫客庄 邀千人擠福菜
- 為咘咘起爭執！ 修杰楷自爆與賈靜雯最大歧異是...
- 王子維高升世界16 瞄準杜拜年終賽
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 鄉民狂推！ 必看的經典電影有這些...
- 【輕輕一瞬】幸運草
- 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命
- 人氣女歌手結婚7年 老公被抓包偷吃嫩模
- 自由開講》｢素人政治｣的正義也｢素素｣
- 涵蓋北韓全境 南韓成功試射飛彈
- 居住公平 社大︰打破區域界限
- 午後雲層漸少 吳德榮：週末氣溫上看30度
- 自由廣場》台語播報別再將錯就錯
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 子宮頸癌疫苗 彰縣國一女免費接種
- NBA》林書豪生涯第六度破30分 擊敗Kobe之役最經典
- 習近平抵佛州馬阿拉哥 川習會正式登場
- 宋楚瑜化解兩岸冰點？ 詹啟賢：國民黨比較適合
- 年省八億利息 軍公教退休金明年起改月領
- 6成3孩子常外食 影響健康與作息
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- MLB》陽光太刺眼 哈波秀「No-Look」神接殺（影音）
- 埔里媽祖徒步遶境 不持香、不燒金紙
- 涉嫌發送兒童情色內容 澳知名記者被捕
- 川習碰面握手 將聚焦貿易和北韓問題
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 國民黨竹縣議員陳栢維 涉詐領300萬助理費被押
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- Gary藏愛閃婚 宋智孝狀況外
- 看了這些照片後...川普下令發射飛彈攻擊敘利亞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爭了17年 萬金油代工廠大房偽造遺囑定讞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分