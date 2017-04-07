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王令麟求解除境管 法院駁回

2017-04-07  11:33

〔記者溫于德／台北報導〕前東森集團總裁王令麟因掏空力霸、東森集團被判刑3年10個月入獄，但在獄中又被控行賄監所官員，前年11月遭裁定限制出境、出海等強制處分至今。王日前聲請解除限制境管，台北地院上月23日開庭審理；當庭他雖準備多達62張投影片，主張將他限制出境將是國家損失，但法官認為於法不合、予以駁回，維持原裁定。

裁定書提到，雖王令麟一再認為，長期對他限制等處分已違反比例原則，且他也自認從未妨害官司進行，同樣不須遭限制出境，若真無法解除限制出境、出海，也盼能解除限制住居、赴警局報到等處分。

但法官表示，因行賄案被起訴相關人等多達22人，但至今僅5人交互詰問，且王令麟仍就部分證據主動聲請調查、也因案假釋中，因此仍有羈押原因，只是無羈押必要而未押。再者，為保全案件順利進行審理，仍有限制王出境、出海、住居，並在每週一上午8時至10時間赴派出所報到的必要，也不得接觸同案被告、證人或其親人等。

法官也說，王令麟若有短期出國的必要，也可向法院聲請短期出境，且王也自承家有93歲老母需人陪伴，因此被告留在國內並限制住居均未違反比例原則，駁回聲請。

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  • 王令麟申請解除境管，遭到法院駁回。（資料照，記者張嘉明攝）

    王令麟申請解除境管，遭到法院駁回。（資料照，記者張嘉明攝）

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