三寶？撞翻14輛機車3攤商 駕駛誤踩油門再撞1次

江男駕駛自小客車撞入攤商的攤位內。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-07 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕三寶？台中市北區昨天發生一起驚悚車禍，53歲的江姓男子駕駛自小客車，先撞上路旁的機車，又衝入路旁攤商的攤位，他嚇得臉色發白，呆在車內不知所措，之後可能誤踩油門，倒車時又再度衝撞1次，總計14輛機車與3處攤商受損，他自述是要閃避其他車輛，不慎撞上路旁機車與攤商，車速只有30至40公里，沒有酒駕跡象，亦無人受傷，由當事人雙方自行洽談理賠。

台中市警局二分局交通分隊調查，昨天（6日）晚間7時左右，江姓男子駕駛深色自小客車，從台中市北區北平路二段駛向青島路，卻在北平路二段失控撞上路旁機車，車子還衝向攤商的攤位，路人嚇得趕緊避開，江男也嚇傻了，坐在車內不知所措。

依據路人與店家的描述，經過約10分鐘，江男思緒逐漸沈澱之後，倒車時可能誤踩油門，又再度衝撞1次，依據警方的統計，共有14輛機車與3處攤商受損，江男又受驚一次，不斷喃喃自語說，「我要去收驚！」

這起車禍並無人受傷，只有單純的財物損失，江男沒有酒駕，也沒有吸毒等違反安全駕駛的跡象，他宣稱是要閃避其他車輛，才會衝撞路旁機車與攤商，當時的車速僅有30至40公里，全案由當事人自行商議理賠。

路旁共有14輛機車受損。（記者張瑞楨翻攝）

自小客車甚至把攤商招牌與機車撞到路上。（記者張瑞楨翻攝）

自小客車駕駛宣稱車速僅30至40公里。（記者張瑞楨翻攝）