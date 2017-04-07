清泉崗毒品案陷膠著 這3點尚待突破
2017-04-07 10:15
〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗空軍基地於2月20日傳出毒品丟包案，檢警在調查47天後，案情仍然深陷泥淖，原因在於3個困境尚待突破，包括「破案契機消失」、「封閉的人際關係」、「通聯記錄多但監視畫面少」。
據《聯合報》報導，在「破案契機消失」這一方面，由於清泉崗基地於2月19、20日都下過雨，而且毒品夾鏈袋被找到時，就被士兵揉在手裡，就算有指紋也會遭到破壞。另外毒品驗尿檢警並未參與，而是在軍中進行，因此儘管有毒品反應的官兵，但也只能當作辦案參考。
在「封閉的人際關係」這一點上，檢警仍無法了解軍營內的人際關係，不僅難以找到突破點，而且就算軍方有高額檢舉獎金，官兵們也從未向檢警透露任何消息。
至於「通聯紀錄多但監視畫面少」，清泉崗基地的士官兵超過2000名，人數眾多通聯紀錄也多，檢察官需要經手大量相關紀錄，但因為沒辦法鎖定特定嫌疑人士，也就難以推進案情。在這3個困境之下，檢警雖然仍抱持樂觀態度，但已有軍中人士認為，此案可能變成無頭公案。
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