| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快改道！中山高民雄北上路段車禍 大塞車
 首頁 > 社會

清泉崗毒品案陷膠著 這3點尚待突破

2017-04-07  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗空軍基地於2月20日傳出毒品丟包案，檢警在調查47天後，案情仍然深陷泥淖，原因在於3個困境尚待突破，包括「破案契機消失」、「封閉的人際關係」、「通聯記錄多但監視畫面少」。

據《聯合報》報導，在「破案契機消失」這一方面，由於清泉崗基地於2月19、20日都下過雨，而且毒品夾鏈袋被找到時，就被士兵揉在手裡，就算有指紋也會遭到破壞。另外毒品驗尿檢警並未參與，而是在軍中進行，因此儘管有毒品反應的官兵，但也只能當作辦案參考。

在「封閉的人際關係」這一點上，檢警仍無法了解軍營內的人際關係，不僅難以找到突破點，而且就算軍方有高額檢舉獎金，官兵們也從未向檢警透露任何消息。

至於「通聯紀錄多但監視畫面少」，清泉崗基地的士官兵超過2000名，人數眾多通聯紀錄也多，檢察官需要經手大量相關紀錄，但因為沒辦法鎖定特定嫌疑人士，也就難以推進案情。在這3個困境之下，檢警雖然仍抱持樂觀態度，但已有軍中人士認為，此案可能變成無頭公案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 台中空軍清泉崗基地毒品丟包案，調查至今陷入泥淖。圖為台中憲兵隊與台中地檢署檢察官座車進入清泉崗基地。（資料照，記者李忠憲攝）

    台中空軍清泉崗基地毒品丟包案，調查至今陷入泥淖。圖為台中憲兵隊與台中地檢署檢察官座車進入清泉崗基地。（資料照，記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 清泉崗 清泉崗毒品案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：清泉崗毒品案陷膠著 這3點尚待突破


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.