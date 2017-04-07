花媽參訪德國永續綠能示範園區

2017-04-07 09:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊偕同議長康裕成，前往德國參訪EUREF-campus永續綠能示範園區，瞭解德國在綠能示範園區的經驗及成效 ，她強調將吸取德國經驗，做為未來高雄在規劃產業政策時，參考的依據。

陳菊等人在台灣駐德國代表處謝志偉大使的安排下，先拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長Dieter Dombrowski。

陳菊隨後參訪位於德國柏林的EUREF-campus永續綠能示範園區，此園區是將過去具有百年歷史的煤氣工廠，改建為綠能環保示範園區，作為德國由化石燃料轉變為永續綠能的改革標誌。

園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為四大產業主題，進駐包含CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等世界重要的綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商，作為建設柏林更好未來的核心。

陳菊參訪後表示，高雄正面臨產業轉型，為擺脫高雄重工業的歷史宿命，目前正與中央政府合作，推動循環經濟專區，希望能夠在產業及環境兼顧下，提升傳統產業的價值。