花媽參訪德國永續綠能示範園區
2017-04-07 09:50
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊偕同議長康裕成，前往德國參訪EUREF-campus永續綠能示範園區，瞭解德國在綠能示範園區的經驗及成效 ，她強調將吸取德國經驗，做為未來高雄在規劃產業政策時，參考的依據。
陳菊等人在台灣駐德國代表處謝志偉大使的安排下，先拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長Dieter Dombrowski。
陳菊隨後參訪位於德國柏林的EUREF-campus永續綠能示範園區，此園區是將過去具有百年歷史的煤氣工廠，改建為綠能環保示範園區，作為德國由化石燃料轉變為永續綠能的改革標誌。
園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為四大產業主題，進駐包含CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等世界重要的綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商，作為建設柏林更好未來的核心。
陳菊參訪後表示，高雄正面臨產業轉型，為擺脫高雄重工業的歷史宿命，目前正與中央政府合作，推動循環經濟專區，希望能夠在產業及環境兼顧下，提升傳統產業的價值。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 曲冰遺址旁整地 投縣要求停工
- 即時交通資訊 宜縣擬開發APP
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 「百分百言論自由」 葉菊蘭︰鄭南榕理論核心 就是台灣獨立
- 派兵進佔南海島礁 杜特蒂6月登中業島
- 清淤整修 古坑綠隧生態池暫剷平
- 川習碰面握手 將聚焦貿易和北韓問題
- 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命
- 嘉義鄉間頻傳怪味 夜裡搜出焚燒病死雞
- 「慢熱」神全 700打點倒數
- 停車費、水費…》智慧支付平台 3月上線跳票
- 基隆西岸高架道 16日通車
- 川普見習近平的內心話？從握手解密微妙互動...
- 禁用魚槍新規 綠島漁民不滿
- 《母親節前哨戰特刊》變骨溜 養身健髮57折起
- 聯邦一卡通聯名卡 搭高鐵享2％回饋
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 無國界記者組織設總部 政院：肯定台灣言論自由
- 開車綠燈左轉 分辨時機有撇步
- Maker夢想行動教室 50偏校優先預約
- 花女慶90歲 校友先帶學妹種花
- 65私幼喊漲 平均調幅5％
- 悶熱！南風起高溫上看31度 雲多偶飄雨
- 虛擬人鄧麗君 現場演給你看
- 渡邊謙坦承外遇 南果步震驚崩潰
- 美議員促川普續售台武器
- 4/7重要財經新聞一覽
- 台幣重貶1.79角 創近3週新低
- 羅力下週登板 高國輝再等等
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 【花編圖書館】拿把鏟子
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 楊家維代打 再見3分砲
- 地價稅改2年一調 初審過關
- 北韓議題 川普若再虛張聲勢 恐被中看破手腳
- 踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
- 川習會展開 不預期分歧有進展
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花媽參訪德國永續綠能示範園區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分