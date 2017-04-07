1票3千元！ 中壢區漁會選舉涉賄
2017-04-07 09:56
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署接獲情資，中壢區漁會總幹事候聘人黃德汶（50歲）與哥哥黃德勝（52歲）、漁會代表與理事候選人葉國傑（56歲）、漁會許姓代表候選人得父親許滿龍（60歲）、漁會代表候選人葉碧潭（男58歲）及楊文東（67歲）等6人，涉嫌以每票3000元不等的價碼行賄漁會會員，檢方指揮桃園市調處、楊梅警分局搜索並傳訊6人及相關證人，昨日深夜訊後諭知黃德汶、許滿龍、葉國傑、黃德勝分別以60萬、20萬、10萬、5萬元交保，葉碧潭、楊文東限制住居，有會員坦認收賄，並繳回3000元不法所得。
黃男坦承受弟弟之託，於3月間以每票3000元代價，向有投票權的會員買票，要求羅姓等多名會員投票時支持葉碧潭、楊文東；羅姓等多名會員亦坦認收受賄款，檢方訊後認為6人涉犯《漁會法》第51條之1第1項第2款、第1款投票行賄、收賄之罪嫌重大。
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