酒店外槍聲大作！疑似糾紛對空鳴槍
2017-04-07 09:33
〔記者王駿杰／新竹報導〕有網友在臉書社團「新竹爆料公社」爆料並附上一段影片，指今天清晨6點多在竹市經國路一間酒店外疑似發生糾紛，有人直接在大馬路上開7、8槍，突如其來的槍響，還一度讓他以為是放鞭炮；警方指出，目前已鎖定特定對象，積極偵辦中。
警方表示，初步偵查，該地點疑似發生民眾糾紛，導致對空鳴槍，現場遺留7個彈殼，已由鑑識人員採證完畢，經調閱周遭監視器，發現2部自小客車在店家前迴轉，旋即有槍聲，無人受傷及財損，而兩部小客車開槍完，隨即逃逸。
警方指出，轄區派出所已規劃勤務，加強該路段巡邏進行安全維護，確保市民安全。
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