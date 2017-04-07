北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫

2017-04-07 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天早上6點多台北市中華路二段一棟舊公寓發生火警，現在濃煙密布，火勢相當大，消防人員獲報後立刻趕往現場滅火，目前還在控制火勢中。

據《蘋果日報》報導，目前有3名住戶送醫，其中1人意識不清，另外兩人為輕微嗆傷，由於火警發生在一早，消防人員擔心民眾在睡夢中來不及逃，目前消防隊仍在現場搜救。