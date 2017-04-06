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男跳愛河嚷要救女友 結果……女友在家睡覺

17歲男子跳愛河救女友，結果烏龍一場，女友原來在家睡覺。（鳳凰救難協會提供）

2017-04-06  23:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市愛河之星寶珠溝閘門段今晚8點，傳出1對男女落水掉入愛河，警、消人員趕往救溺，救起1名疑似酒醉的17歲男子，他嚷著要救落水女友，卻又聲稱沒看到她跳下，消防人員不敢輕忽，搜尋2、3個小時，才確認是烏龍一場，他口中的女友仍在家睡覺。

包括警、消人員及鳳凰救難協會救難人員，打著探照燈，沿著愛河畔找尋河面，但始終沒有任何動靜，落河企圖「救女友」的這名男子，先被民眾救起，並無大礙，他的媽媽也趕到河邊照顧。

最後，警方設法找到他的女友，好好的在家裡睡覺，確認後「疑似溺水女性民眾」只是誤報事件。

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  • 17歲男子跳愛河聲稱要救女友，讓警、消人員忙翻天。（鳳凰救難協會提供）

    17歲男子跳愛河聲稱要救女友，讓警、消人員忙翻天。（鳳凰救難協會提供）

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