又見下樓失足！ 男子摔落家中樓梯昏迷不治

2017-04-06 23:47

［記者陳恩惠／台北報導］台北市晚間又傳出摔下樓梯不治的憾事！31歲高姓男子因身體不適，今天傍晚強撐起床欲外出掛急診，卻在下樓梯的時候，疑因腳步一滑，意外從1公尺高的樓梯摔下，當場撞傷頭部倒地昏迷；高母在醫院久候未果，返回查看，開門驚見兒子倒臥血泊中昏迷不醒，趕緊送醫仍不治，轄區警方據報，目前已封鎖現場，將待檢察官明早進一步勘驗死因。

「快來人啊，救命！」今天晚間6時30分許，台北市119勤務中心接獲婦人報案，表示兒子在住處，疑似自挑高3米6的樓中樓摔下，跌落至客廳樓梯口，四腳朝天昏迷不醒，地上滿是血跡，兒子的左前額頭嚴重撞傷；消防局派出2部救護車及4名高級救護員前往，發現高男已失去生命徵象，緊急送醫。

高母表示，兒子和媳婦婚後獨自住在北市這處樓中樓的電梯華廈，兒子本是熱愛運動的陽光男孩，假日經常參加馬拉松競賽，2年前意外診斷出淋巴腺癌，健康狀況突然急轉直下，身體變得虛弱不堪，今天因發燒不適，待在家中休息，媳婦外出上班後，家中僅剩兒子與1隻貓。

高母難過地說，由於擔心兒子高燒未退，傍晚5時餘曾去電詢問，兒子表示虛弱無力，疼痛難過，要兒子起床搭計程車，和她在台大醫院急診室碰頭，但她足足等了1小時仍未見兒子，撥電話又無人接聽，急忙趕到兒媳住處，開門竟然看見兒子全身是血，躺在樓梯口一動也不動，送醫急救仍不治。