怪叔叔入侵校園 脫褲叫小朋友拍屁屁照

2017-04-06 23:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一名男子日前騎機車到嘉義縣水上鄉某國小，爬入校園後，竟脫褲子叫小朋友幫幫他照臀部裸露的照片，學童嚇得趕緊拍照離開並報案；警方調查，發現裸露屁屁的是嘉義市陳姓男子，他坦承有上述行為，警方將他依公然猥褻罪嫌函送。

警方調查，3月19日下午4點多30多歲陳姓男子看到學童騎腳踏車經過，陳某說自己要到校園拍照，也請學童一起幫忙，沒想到他進入校園後，卻脫下褲子請學童拍下他光溜溜的屁股，學童不知道該怎麼辦，拍完照後趕緊離開。

校方表示，校園中的監視器有錄到男子爬進校園的過程，將再申請增設監視器，並告知學生不要單獨與陌生人接觸。

相關影音