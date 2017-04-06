男跳愛河為救女友？ 結果女友不在河裡
2017-04-06 22:49
〔即時新聞／綜合報導〕今日（6）晚間接近8點時，在高雄愛河之心寶珠溝閘門傳出有名男子跳河，所幸一旁民眾見義勇為，在消防人員到場前，便已將該名跳河男子救起。
根據《蘋果日報》報導，男子表示，他的女朋友跳河，所以自己才跳下去救人。但目擊民眾表示，沒有看到該名男子宣稱的女子。
該名男子神情恍惚，言語不清。為求慎重，警方與消防人員仍繼續進行查證與搜救。最後發現，該名男子的女朋友在家中睡覺，男子的母親接獲通知也趕到現場。最後警消人員見該男子神色不佳，將其送醫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 豬哥亮病況傳聞全假的！經紀人：但有一項是真的
- 旅遊競爭力再進步 台灣擠進全球前30名
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 聖彼得堡嫌犯公寓發現爆炸物 與地鐵恐攻炸彈類似
- 自由廣場》雞婆與臥底
- 手扶梯別再右站左行？ 《紐時》：站好站滿效率較佳
- 前瞻基建特別預算案 林全：5月底前送立院審議
- 全球年輕大學排行出爐 台灣8校上榜
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 穿了30年 警察制服要改了
- 殯葬管理條例初審通過 低收入戶殯葬免收費
- 李明哲案真相不明 陸委會：嚴重不滿
- 豬哥亮等「神明指示」週末有望出院？經紀人這樣說
- 普悠瑪是假的傾斜式列車？專業的來打臉了
- 駁二帶動 高雄文創業績「超乎預期」
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 特斯拉概念股貿聯-KY 3月營收創新高
- 強國小三好厲害 天蠶變大俠也擋不住
- 紅線夜間可停機車 將擴及巷道
- 台積電共同執行長魏哲家 當選TSIA理事長
- 政府捐助165個財團法人 都將列入高密度管理
- 13年來首見 王道銀行5/5掛牌上市
- 43年死40多人 台中復興陸橋將拆 交通指引牌就位
- 「她」掀大腿 費玉清瞬間變蠟像
- 兵家必爭！下屆彰市長寶座有多達10人競逐
- 垃圾外運造成環境3度污染 議員要算碳足跡
- 林濁水觀點》請問副總統，年改玩數字魔術也算科學方法嗎？
- 被火紋身毀容 28歲女模找到真愛
- 東專引擎廠毀於颱風 台積電與互助營造聯手重建
- 甜美女星舊照出土 濃妝噴發風塵味
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- 補足長照人力缺口 宜縣看護訓練、證照班開課
- 國銀︰綁卡容易 使用率未必高
- 黃崇仁：中國投入DRAM產業已難與台廠競爭
- 殷仔週六亮相 後援爆棚力挺
- 自由廣場》〈青年論政〉李凈瑜與記者
- 停產近30年 美國最快2022年重新生產鈽-238
- NBA》黃蜂本季恐無季後賽 原因竟與林書豪有關？
- MLB》瓊斯、戴維斯開轟 金鶯再啄藍鳥 （影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男跳愛河為救女友？ 結果女友不在河裡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分