男跳愛河為救女友？ 結果女友不在河裡

2017-04-06 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日（6）晚間接近8點時，在高雄愛河之心寶珠溝閘門傳出有名男子跳河，所幸一旁民眾見義勇為，在消防人員到場前，便已將該名跳河男子救起。

根據《蘋果日報》報導，男子表示，他的女朋友跳河，所以自己才跳下去救人。但目擊民眾表示，沒有看到該名男子宣稱的女子。

該名男子神情恍惚，言語不清。為求慎重，警方與消防人員仍繼續進行查證與搜救。最後發現，該名男子的女朋友在家中睡覺，男子的母親接獲通知也趕到現場。最後警消人員見該男子神色不佳，將其送醫。