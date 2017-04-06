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幸福人壽疑賤賣土地案 澳門賭王帳房100萬交保

2017-04-06  21:40

〔記者錢利忠／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司67億多元，一審被依違反保險法、洗錢等罪判刑28年、併科罰金9億元；鄧文聰近來雖積極想辦保，但台北地檢署偵辦幸福人壽涉賤賣信義計畫區D3土地給富創建設一案，發現澳門賭王何鴻燊的帳房、富創董事長馮志明疑涉案，今天趁馮男準備搭機出境前，將他拘提到案。

今晚9點多，訊後以違反保險法諭令他100萬元交保，並限制出境及出海。

當初特偵組偵辦幸福人壽一案，將尚未偵結的D3土地賤賣案等部分，發交北檢調查；檢調獲報，98年4月16日，幸福人壽代金享建設以28.18億元拍下D3土地，但這塊地後來卻以23億元賣給富創，其中疑涉賤賣。

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  • 富創董事長馮志明，疑涉幸福人壽賤賣土地案，今天訊後被諭令100萬元交保。（記者錢利忠攝）

    富創董事長馮志明，疑涉幸福人壽賤賣土地案，今天訊後被諭令100萬元交保。（記者錢利忠攝）

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