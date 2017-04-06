泰豐大火民眾求償 82％和解、金額279萬元

泰豐輪胎大火，濃煙蔽天。（資料照，記者李容萍攝）

2017-04-06 21:22

［記者謝武雄／桃園報導］泰豐輪胎公司1月17日的大火，造成周邊民眾財產損失，市府成立求償專案小組，受理民眾求償案件56件，如今有46件達成和解，和解金額279萬元，和解率82％，其餘10件中、有9件屬於公害糾紛，已經轉至環保署公害糾紛調處裁決程序處理，此外，還有一位屋主認為火警造成房價下跌，要求賠償200萬元，專案小組也建議民眾提起民事訴訟。

此外，市府有15個機關因火災造成損害，也與泰豐公司達成和解，賠償金額為175萬元，另周邊兩個國中受損，經協調後泰豐輪胎公司承諾修復。

法務局副局長辛柏逸表示，達成和解的46件案件，都是由法務局派專員介入協商，市府先審視是否有因果關係、賠償金額是否合理，最後會針對個案與泰豐輪胎協商和解方案，這46戶都已經完成撥款程序。

另外，對環境造成污染部分，根據環保局資料，共有中壢、平鎮、觀音、大園、新屋區共159里受到影響，泰豐輪胎公司原則同意賠償，但金額部分還在協商。