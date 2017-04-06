| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

泰豐大火民眾求償 82％和解、金額279萬元

泰豐輪胎大火，濃煙蔽天。（資料照，記者李容萍攝）

2017-04-06  21:22

［記者謝武雄／桃園報導］泰豐輪胎公司1月17日的大火，造成周邊民眾財產損失，市府成立求償專案小組，受理民眾求償案件56件，如今有46件達成和解，和解金額279萬元，和解率82％，其餘10件中、有9件屬於公害糾紛，已經轉至環保署公害糾紛調處裁決程序處理，此外，還有一位屋主認為火警造成房價下跌，要求賠償200萬元，專案小組也建議民眾提起民事訴訟。

此外，市府有15個機關因火災造成損害，也與泰豐公司達成和解，賠償金額為175萬元，另周邊兩個國中受損，經協調後泰豐輪胎公司承諾修復。

法務局副局長辛柏逸表示，達成和解的46件案件，都是由法務局派專員介入協商，市府先審視是否有因果關係、賠償金額是否合理，最後會針對個案與泰豐輪胎協商和解方案，這46戶都已經完成撥款程序。

另外，對環境造成污染部分，根據環保局資料，共有中壢、平鎮、觀音、大園、新屋區共159里受到影響，泰豐輪胎公司原則同意賠償，但金額部分還在協商。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 求償 泰豐輪胎 泰豐輪胎大火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：泰豐大火民眾求償 82％和解、金額279萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.