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等不及博弈公投 金門查獲德州撲克賭場

2017-04-06  21:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門才通過博弈公投連署門檻，警方今天就宣布查獲一家以小吃店為掩護的德州撲克賭場，現場查獲現金7萬餘元，全案依違反賭博罪嫌，將許姓負責人及賭客共10人送檢方偵辦。

賭風果然無所不在，警方查獲的賭場，早在公投連署過關前就存在，辦案人員表示，相較於臉書一片反賭聲浪，這些賭客似乎用行動說明對賭場的支持。

金城警分局表示，業者1個月前將賭場移往金門縣文化局對面，準備申請「小吃店」作為掩護，門口掛著「POKER STAR」看板，引人好奇。

城警指出，店家對外佯稱提供平台供年輕人把玩德州撲克，所贏賭資只能兌換店內商品，實際上店家先以現金1比10比例供賭客兌換籌碼，再由賭客對賭，最低下注金額是新台幣50元，最高無上限，贏家可以拿走檯面所有籌碼，荷官從中抽取5至13％的「水錢」（抽頭金）。

城警日前向法院聲請搜索票，當場查獲許姓負責人、擔任發牌手的「荷官」兩人、服務生1人、賭客6人，查扣現金新台幣7萬4905元、賭博籌碼392萬5000元及撲克牌、莊家壓力牌、骰子和兌換獎品遙控汽車、熱水瓶等物。

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  • 金門警方日前查獲非法經營的德州撲克賭場。（圖由金門警方提供）

    金門警方日前查獲非法經營的德州撲克賭場。（圖由金門警方提供）

  • 金門警方日前在非法經營的德州撲克賭場內，查獲現金、籌碼及兌換物品。（圖由金門警方提供）

    金門警方日前在非法經營的德州撲克賭場內，查獲現金、籌碼及兌換物品。（圖由金門警方提供）

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相關關鍵字： 博弈公投 德州撲克賭場 賭博罪
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