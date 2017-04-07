摸骨遭控性騷擾判無罪 算命師反控毀謗、誣告
〔記者王捷／台南報導〕上班族OL優優（化名）指控，去年5月找命相館蔡老師算命，優優想問事業運，卻被蔡老師摸鼠蹊部，起初她覺得奇怪，但事後工作很順利，她又去找蔡老師時，不料蔡竟扯開優優衣領摸她的左乳，還說「觸感不錯」「奶頭是粉紅色的」，她嚇得到警所對蔡老師提告性騷擾。今年3月一審判蔡老師無罪，蔡老師說，他算命40年有一定的聲譽，已對優優提告毀謗、誣告。
判決書指出，優優說，去年5月間，上網搜看見網友推薦蔡老師的命相館，某天她穿小洋裝到命相館問事業，蔡老師伸手探入她的裙底，在大腿與鼠蹊部游移，但當時一旁的女性顧客卻沒有異樣，所以也不敢大聲反抗，直到一名男性顧客走進命相館，蔡老師才收手，還向她說，該男子有預約，要優優下次再來，會免費說明。
雖然優優懷疑蔡老師在「摸骨」的過程，但之後工作變得順利，所以同年5月間又去找蔡老師，下班就穿著V領制服到命相館，想問事業運的下文，但蔡老師卻說優優的感情運。
優優直接說：「前男友都劈腿了。」豈料，蔡老師卻說「我看看你胸部有沒有外擴」掀開優優的領子、胸罩，探進優優左邊乳房，優優還來不及拉起衣領，蔡老師又伸手又抓了優優右邊乳房還說「觸感不錯，乳頭是粉紅色的」。
優優氣得質問，難道蔡老師都是這樣對付來算命的女子？但蔡老師回說「奶又不大」，還跟優優說不是故意要摸的，別想太多，接著蔡老師拿出與許多穿著火辣女性的合照給優優，還要加優優的LINE，讓優優奪門而出。
之後優優請友人陪她去報案，對蔡老師提告性騷擾，經過檢、警調查，一審時蔡老師當庭反駁摸奶，他會按膝蓋或大腿以上10公分，都會先徵求客人同意，男、女生都一樣，按膝蓋是要辨別一生之貧富貴賤，按大腿以上10公分是要辨別是否為雙性戀、同性戀、子宮卵巢健不健康等，他在臉書上有很多與美女的合照，如果他真的是垃圾，臉書早就被灌爆，且優優來算命自稱遭到侵犯，有可能會來找他第二次嗎？這有違常理。
法官認為，因為缺乏有力證據，只有優優單方面說詞，已陷入各說各話的局面，通常性侵害犯罪受制於環境隱密的空間，常常是只有被害人與被告在場，因為優優被性騷擾案缺乏有力證據，法律以輕判為原則，因此判蔡老師無罪。
蔡老師說，他算命40多年，有一定的聲譽，有客人還是檢察官、警察，優優的指控讓他困擾很久，且優優在判決書說的價錢，他從來沒有收過一樣的價錢，現在法院判他無罪，他對優優提告毀謗及誣告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍
- 春風父欠債又打人？當地鄉親：謝男才是頭痛人物
- 「不滿低薪工作環境」 KTV少爺轉行當車手
- 泰豐大火民眾求償 82％和解、金額279萬元
- 兩車搶快撞一塊 波及無辜騎士和號誌燈箱
- 穿了30年 警察制服要改了
- 18 趴6年退場 有可能提前
- 北市府智慧支付平台 3月上線延宕至6月
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 報上臉書密碼！美擬嚴審入境
- 東部春茶甘甜 晚半個月上市
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 楊丞琳雙丸子頭萌翻！ 聽到「水母頭」驚喊：萬萬不可
- 300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定
- 中職Live》林智勝8局下要命失誤 送桃猿7連勝
- 虱目魚製米香 鹹甜海味真特別
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 老幼共學豐富有趣 今年擴增至國高中
- 社工奔走 圓癌末角頭天倫夢
- 搶奧運財 東京迪士尼砸208億
- 《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列
- 超正幼兒園老師已離職！ 她親口說原因讓網友好心疼
- 自由廣場》楊實秋石破天驚
- 聖彼得堡嫌犯公寓發現爆炸物 與地鐵恐攻炸彈類似
- 高鐵台南站「接送分流」 別跑錯路
- 反假新聞 唐鳳：政府不應介入第三方查核
- NHK來訪 梁家榮曬日文
- 台幣猛升6％ 上市櫃匯損 首季恐破千億
- 自由廣場》雞婆與臥底
- 切割尹衍樑? 中研院退出唐獎評選
- 郵差不宜接長照業務 專家：可結合專長提供附加服務
- 藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享
- 韋蘭德10K開幕 平老虎紀錄
- 北市》都計規劃納公民參與 公館北投示範
- 社論》兒童、人口，台灣的未來
- 健康充電站─衛教講座
- 利菁爆詐騙「按讚」新招 98％年輕人上當
- 「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
- 怎樣解決北韓 川普最緊急議題
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 勞工協會出錢出力 帶植物人曬太陽
- 「獎勵一百」13年 考滿分換文具
標題：摸骨遭控性騷擾判無罪 算命師反控毀謗、誣告
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email