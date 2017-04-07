摸骨遭控性騷擾判無罪 算命師反控毀謗、誣告

2017-04-07 00:12

〔記者王捷／台南報導〕上班族OL優優（化名）指控，去年5月找命相館蔡老師算命，優優想問事業運，卻被蔡老師摸鼠蹊部，起初她覺得奇怪，但事後工作很順利，她又去找蔡老師時，不料蔡竟扯開優優衣領摸她的左乳，還說「觸感不錯」「奶頭是粉紅色的」，她嚇得到警所對蔡老師提告性騷擾。今年3月一審判蔡老師無罪，蔡老師說，他算命40年有一定的聲譽，已對優優提告毀謗、誣告。

判決書指出，優優說，去年5月間，上網搜看見網友推薦蔡老師的命相館，某天她穿小洋裝到命相館問事業，蔡老師伸手探入她的裙底，在大腿與鼠蹊部游移，但當時一旁的女性顧客卻沒有異樣，所以也不敢大聲反抗，直到一名男性顧客走進命相館，蔡老師才收手，還向她說，該男子有預約，要優優下次再來，會免費說明。

雖然優優懷疑蔡老師在「摸骨」的過程，但之後工作變得順利，所以同年5月間又去找蔡老師，下班就穿著V領制服到命相館，想問事業運的下文，但蔡老師卻說優優的感情運。

優優直接說：「前男友都劈腿了。」豈料，蔡老師卻說「我看看你胸部有沒有外擴」掀開優優的領子、胸罩，探進優優左邊乳房，優優還來不及拉起衣領，蔡老師又伸手又抓了優優右邊乳房還說「觸感不錯，乳頭是粉紅色的」。

優優氣得質問，難道蔡老師都是這樣對付來算命的女子？但蔡老師回說「奶又不大」，還跟優優說不是故意要摸的，別想太多，接著蔡老師拿出與許多穿著火辣女性的合照給優優，還要加優優的LINE，讓優優奪門而出。

之後優優請友人陪她去報案，對蔡老師提告性騷擾，經過檢、警調查，一審時蔡老師當庭反駁摸奶，他會按膝蓋或大腿以上10公分，都會先徵求客人同意，男、女生都一樣，按膝蓋是要辨別一生之貧富貴賤，按大腿以上10公分是要辨別是否為雙性戀、同性戀、子宮卵巢健不健康等，他在臉書上有很多與美女的合照，如果他真的是垃圾，臉書早就被灌爆，且優優來算命自稱遭到侵犯，有可能會來找他第二次嗎？這有違常理。

法官認為，因為缺乏有力證據，只有優優單方面說詞，已陷入各說各話的局面，通常性侵害犯罪受制於環境隱密的空間，常常是只有被害人與被告在場，因為優優被性騷擾案缺乏有力證據，法律以輕判為原則，因此判蔡老師無罪。

蔡老師說，他算命40多年，有一定的聲譽，有客人還是檢察官、警察，優優的指控讓他困擾很久，且優優在判決書說的價錢，他從來沒有收過一樣的價錢，現在法院判他無罪，他對優優提告毀謗及誣告。