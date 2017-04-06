兩車搶快撞一塊 波及無辜騎士和號誌燈箱
2017-04-06 21:02
［記者陳恩惠／台北報導］台北市昨日晚間近8時的下班尖峰時間，發生一起直行的自小客車和對向左轉的計程車，雙雙疑似搶燈號，當場發生擦撞，詎料，撞擊力道過大，自小客車不僅失控擦撞路口待轉機車，仍持續滑行撞毀路口的號誌燈燈箱，交通號誌瞬間熄滅，差點交通大亂，所幸警方立刻派員到場指揮，台北市交通管制工程處也派員連夜搶修，終於在今天的上班時間恢復正常。
警方表示，搶快肇禍的28歲呂姓自小客車駕駛，和搶燈左轉的49歲陳姓計程車司機，以及遭自小客車撞飛的楊姓機車騎士，經消防局救護員到場檢傷，發現2名汽車駕駛皆有碰撞傷，50歲楊姓機車騎士則皮肉傷，所幸皆無大礙；至於這起車禍的肇事責任，和後續相關車輛及價值10餘萬元的交通號誌燈箱的賠償問題，將待釐清後分別賠償。
警方表示，根據後方駕駛提供的行車紀錄器，顯示承德路上往南的左轉綠燈號誌尚未亮起，計程車已提前1秒起步，但對向直行前往北投方向的自小客車，也不顧黃燈熄滅轉為紅燈之際，踩足油門加速通過，2部車當場撞個正著。
警方說，呂男的左側車身和陳姓司機的前車頭撞個正著，由於雙方撞擊力道強大，呂車失控撞上停等在民族西路口待轉的機車，再撞上路旁的交通號誌燈燈箱才終於停下。
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